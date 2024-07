Le tecnologie aerospaziali piemontesi si mettono in mostra al Farnborough International Airshow

Il sistema Piemonte dell’aerospazio rafforza la propria presenza al Farnborough International Airshow – FIA, riaffermando il ruolo di protagonista in un momento di forte dinamismo e sviluppo del settore.

Dal ieri al 26 luglio l’eccellenza regionale aerospaziale piemontese è in vetrina in un ampio spazio espositivo di circa 200 mq, organizzato dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) nell'ambito del Progetto Integrato di Filiera (PIF) “Aerospazio” - promosso da Regione Piemonte e co-finanziato dal P.R. FESR 2021-2027 - e del Progetto “Beni Industriali” finanziato da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino. In quest’ambito sono 17 le PMI piemontesi che, grazie al sostegno dei fondi europei, potranno presentare le loro tecnologie e prodotti alla committenza internazionale.

Al salone di Farnborough la delegazione piemontese presenta una filiera completa che risponde ai bisogni di tutti i comparti dell’industria Aeronautica, Spazio e Difesa. All’interno dello spazio espositivo è stato allestito un percorso-mostra in cui le 17 PMI propongono prodotti e tecnologie di ultima generazione, in particolare: componenti e strumenti meccanici di alta precisione, soluzioni per il trasporto fluidi, strumenti scientifici, additive manufacturing, soluzioni criogeniche multisettoriali, materiali avanzati, componenti e sottosistemi per la propulsione, assemblaggio e collaudo, sistemi integrati automatizzati, servizi di ingegneria, tecnologie ICT, sistemi elettrici ed elettronici per i sistemi di bordo.

Il Piemonte ospita sul proprio territorio grandi player dell’industria aerospaziale - Leonardo, GE Avio Aero, Thales Alenia Space, ALTEC, Collins Aerospace – e un nucleo di oltre 450 PMI: insieme queste aziende mettono a disposizione dei principali attori internazionali una filiera completa caratterizzata da know-how, capacità tecniche, manifattura di alto livello. L’aerospazio in Piemonte, infatti, registra una crescita continua, con un fatturato complessivo che nel giro di pochi anni è passato da 7 a 8 miliardi di euro e impiega oltre 35.000 addetti (erano 20.000 nel 2020), grazie ad eccellenze industriali nel settore aerospaziale inserite in un ecosistema completo, composto da una consolidata rete di PMI, grandi aziende, nonché un crescente flusso di startup dall’alto valore tecnologico, centri di ricerca pubblici e privati, Poli di Innovazione, la Città dell’Aerospazio, il più grande hub italiano per la manifattura e la ricerca e sviluppo in campo aeronautico, e una forte presenza accademica di grande attrattiva sia per i buyer che per gli investitori esteri.

Proprio per presentare ai partner internazionali l’eccellenza piemontese, il 24 luglio lo stand del Piemonte ospiterà il workshop "Unleashing the Sky's Potential: Aerospace Excellence, Innovative Trends, and Investment Opportunities in Piemonte". Interverranno all’incontro l’Assessore all’Internazionalizzazione Andrea Tronzano, il Presidente della Camera di commercio di Torino Dario Gallina, il Presidente di Ceipiemonte Dario Peirone, il Vice-Presidente del Distretto Aerospaziale Giacomo Martinotti e i rappresentanti dei key player internazionali localizzati in Piemonte: Leonardo, GE Avio Aero, Thales Alenia Space, Collins Aerospace e Lockheed Martin. Insieme animeranno un momento di approfondimento che combina alla presentazione delle competenze del territorio le opportunità di business e investimento. Tecnologie all’avanguardia per la manifattura, ingegneria, prototipazione, propulsione, robotica e automazione, sistemi unmanned di ultima generazione, fino all’additive manufacturing e le nuove frontiere della lunar economy.

La presenza al Farnborough International Airshow 2024, il più grande evento mondiale dell’aerospazio, rappresenta un’opportunità unica anche per espandere le collaborazioni tra partner industriali a livello globale e per promuovere i prossimi Aerospace & Defense Meetings, l’unica business convention per l’aerospazio organizzata in Italia, che tornerà a Torino con la decima edizione a dicembre del 2025.

Il Farnborough International Airshow, che dal 1948 per 75 edizioni riunisce operatori da tutto il mondo, quest’anno ospiterà 1.262 partecipanti da 44 Paesi, 27 padiglioni Paese, 1.629 media accreditati, più di 74.800 visitatori attesi da 102 Paesi, 250 delegazioni ufficiali Civili, Militari e Spazio, sponsor, con una stima di ordini pari a 50.8 miliardi di dollari.

Anche per le imprese piemontesi si tratta di un appuntamento irrinunciabile nella roadmap di promozione sui mercati esteri. Si inserisce in continuità con gli altri importanti appuntamenti del 2024 e del 2025, tra cui Aeromart Toulouse, la missione imprenditoriale negli Stati Uniti in occasione di Space Symposium e la partecipazione collettiva al DSEI/Defence and Security Equipment International 2025 di Londra, Aircraft Interiors Expo, Paris Air Show, IAC-International Astronautical Congress. Questo percorso condurrà le aziende a dicembre 2025 alla nuova edizione di Aerospace & Defense Meetings a Torino.

Il rapporto commerciale tra il Regno Unito e il Piemonte nel settore aerospaziale è caratterizzato da una cooperazione significativa e da numerosi progetti collaborativi sia nei settori dello Spazio e della Difesa che nell’ambito della ricerca e dello sviluppo. La Gran Bretagna, infatti, è tra i primi tre partner commerciali di settore del Piemonte in ambito europeo e continua a rappresentare uno sbocco di primaria importanza per le PMI regionali. Inoltre, Ceipiemonte collabora da anni con i principali cluster locali, tra cui Midlands Aerospace Alliance, WEAF, AWF, Farnborough Aerospace Consortium, Invest Northern Ireland. Alcuni di questi cluster sono affiliati all’EACP (European Aerospace Cluster Partnership) di cui Ceipiemonte è membro.

“Torno con piacere al Farnborough International Airshow, nel Regno Unito - afferma l’Assessore all’Internazionalizzazione Andrea Tronzano - dopo esserci stato due anni fa, un appuntamento che vedrà presenti i leader mondiali dell’aerospazio e della difesa, settori che stanno conoscendo una crescita importante e che attraggono grandi opportunità di sviluppo. Riteniamo fondamentale – confermano l’Assessore Tronzano e il Presidente Alberto Cirio - essere accanto alle imprese piemontesi in questa occasione, non solo un palcoscenico internazionale che permetterà loro di aumentare la competitività e di conseguenza lo sviluppo del nostro export, ma un’opportunità unica per fare sistema e scoprire le ultime novità in tema di tecnologie. Quest’anno, inoltre, all'interno del Farnborough International Airshow ci sarà un evento dedicato ad un importante progetto di Leonardo Elicotteri, che mira ad implementare la propria supply chain con l'ingresso di nuove realtà imprenditoriali e/o il consolidamento di realtà già presenti attraverso la crescita e lo sviluppo tecnologico. Un percorso di incontro e confronto che potrà avere ricadute di grande impatto sul nostro territorio, ricco di realtà imprenditoriali di elevato valore tecnologico”.

Come spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino “La nostra strategia di internazionalizzazione ci porta a confermare la costante e continuativa presenza a Farnborough per ribadire il ruolo leader del Piemonte in ambito aerospazio grazie alle nostre aziende eccellenti e alla nuova Città dell’Aerospazio, ma anche per consolidare l’immagine di un territorio coeso, dove enti e istituzioni lavorano in modo congiunto per presentarsi uniti e favorire così l’attrazione dall’estero di investimenti, imprese, cervelli e opportunità”.

"La partecipazione del Piemonte, coordinata da Ceipiemonte, è ormai di lunga data e sempre di grande successo. Più di 15 PMI partecipano alla nostra delegazione, rappresentando sia la storica forza della supply chain piemontese, sia le tecnologie di nuova generazione, quale ad esempio l'additive manufacturing" afferma Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte "Il nostro spazio è un punto di riferimento anche per le grandi aziende che hanno la sede in Piemonte e un elemento di promozione della nostra regione, in ottica di attrazione investimenti. Al momento abbiamo circa 50 dossier aperti nel comparto aerospaziale e, grazie agli incontri che verranno fatti durante la business convention, auspichiamo di aumentare questo numero."