Scontro tra auto e motociclo alla rotonda di corso Blotto Baldo, a Biella. È accaduto nei giorni scorsi: a rimanere ferito il conducente del mezzo a due ruote, subito assistito e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica dell'accaduto.