C'è un ferito nell'incidente stradale, avvenuto all'incrocio tra via Trieste e via Piave, a Biella. L'allarme è scattato poco prima delle 18 di oggi, 24 luglio: stando alle prime informazioni raccolte, si sono scontrate per cause da accertare un'auto e una ciclista.

Proprio quest'ultima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in codice verde al Pronto Soccorso. Presenti anche gli agenti di Polizia Locale per gli accertamenti di rito.