I residenti dormono, i ladri entrano in casa: furto a Biella (foto di repertorio)

I residenti dormono, i ladri ne approfittano per entrare in casa da una finestra e rubare circa 100 euro in contanti.

È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, la notte scorsa, in un'abitazione di Biella. A dare l'allarme la proprietaria del denaro sottratto. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.