Furto da 2mila euro al Polivalente di Masserano, scoperti i presunti autori: sono minorenni

A conclusione di una serrata indagine durata alcune settimane i Carabinieri della Stazione di Masserano, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Cossato, hanno identificato i presunti autori del furto con scasso commesso nella notte del 9 giugno scorso, all’interno della sala polivalente comunale in Piazza Boggio, a Masserano. I vandali avevano forzato una porta d’accesso, rovistato nei locali e rubato alcune bevande analcoliche, causando un danno complessivo per le casse comunali di circa duemila euro.

Sin da subito i Carabinieri della Stazione del posto avevano imboccato la pista giusta, grazie agli indizi raccolti nell’accurato sopralluogo svolto immediatamente dopo la denuncia, alle dichiarazioni di alcuni testimoni, ed all’analisi dei fotogrammi estrapolati dai filmati delle telecamere degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Grazie alla profonda conoscenza della realtà del paese, erano state vagliate le posizioni di diversi sospettati, finché le indagini si sono concentrate su due minorenni, residenti in provincia e già noti ai militari di quella Stazione, che proprio la sera del furto li avevano controllati dopo averli notati muoversi per il paese con fare sospetto. Gli elementi raccolti nei loro confronti sono stati riepilogati in un’informativa per il reato di furto aggravato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, Autorità Giudiziaria competente.