Incidente stradale autonomo nella serata di ieri, 23 luglio, nel comune di Benna. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento ma stando alle prime ricostruzioni un'auto sarebbe finita in un fossato, a lato della strada, per cause in via di definizione.

All'arrivo di Carabinieri e Vigili del Fuoco, sembra che il conducente fosse giù uscito dal mezzo. È successo intorno alle 22.