Un acquedotto per una parte della città di Adwa donata dall’associazione Fonte di Vita

La guerra civile nella regione del Tigray, in Etiopia, tra il 2021 e il 2022, ha causato la morte di oltre 600.000 persone e ha lasciato dietro di sé una devastante povertà economica. La mancanza di risorse ha reso impossibile la realizzazione di infrastrutture essenziali, come un acquedotto in grado di fornire acqua potabile a 20.000 persone nella città di Adwa. Senza le risorse necessarie per realizzare questo progetto vitale, la regione del Tigray ha chiesto aiuto per acquistare le tubazioni.

Grazie all'Associazione Fonte di Vita e la solidarietà dei gruppi Alpini italiani (Edolo '81,'82,'83,'84 e Smalp corso 107), che hanno messo insieme le donazioni ricevute, è stato possibile portare a termine la costruzione dell'acquedotto. Nei primi mesi del 2024, l'opera è stata finalmente inaugurata, segnando un importante passo avanti per la comunità locale.

Sul sito sono presenti le foto, i video e le spiegazioni.