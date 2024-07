Zanzare, al via azione di contrasto a Candelo: si comincia domani

Candelo guarda con molta attenzione alle azioni di contrasto alla diffusione delle zanzare. Per questo è previsto per domani, 25 luglio, dalle 5 alle 5.30, un trattamento repellente per il contrasto agli adulti di zanzara. L'intervento sarà svolto in piazza Castello, nell'area dell'asilo di via XXV Aprile e al Parco dell'Albero d'Oro.

“Il trattamento sarà effettuato con l'uso di atomizzatori atossici a base di estratti vegetali (aglio) e pertanto non richiede chiusura delle aree interessate” spiega il sindaco Paolo Gelone.