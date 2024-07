Miagliano, cambia look l'Anfiteatro P408: ecco i principali interventi

A Miagliano intervento di ampliamento dell'area parco Anfiteatro P408 finalizzato ad estendere gli spazi utilizzabili per gli spettacoli unitamente all'efficientamento degli impianti destinati al service audio/luci.

Le operazioni in sintesi prevedono l'ampliamento in stabilizzato (effetto terra battuta) dell'area spettacoli con installazione vela tesata scenografica, con l'installazione di una nuova torretta dedicata agli allacci elettrici e comando luci anfiteatro assieme alla realizzazione di pedana, retro tribune, per service suoni e relativi predisposizioni allacci senza dimenticare la piantumazione del verde.

Come spiegato dal Comune il cantiere “è un lotto facente parte di un progetto più ampio che prevede, oltre la riqualificazione dell'area parcheggio canale Roggia, attualmente in corso, ulteriori lavori sul territorio”.