Storie di Piazza di scena a Rosazza e Trivero

Doppio appuntamento per l’infaticabile compagnia Storie di piazza aps che per il fine settimana di luglio realizzerà due nuovi spettacoli: Un paese di pietra e acqua di Renato D’Urtica alle 21 di sabato 27 luglio nel Comune di Rosazza e Storie di un altro mondo, scoperta teatrale del giardino segreto di Ermenegildo Zegna di Danilo Craveia nel pomeriggio del 28 luglio a Casa Zegna in Valdilana.

Due diversi autori Biellesi hanno realizzato due spettacoli che porteranno lo spettatore in un viaggio nel tempo, nella storia e nei luoghi. Entrambi gli eventi, pur con obiettivi e approcci differenti, condividono un profondo impegno nella ricerca storica e nella valorizzazione del patrimonio culturale del Biellese. Renato D'Urtica e Danilo Craveia hanno saputo trasformare le loro ricerche in narrazioni avvincenti che offrono al pubblico un'esperienza immersiva e coinvolgente.

La suggestiva cornice del borgo di Rosazza ospiterà la sera del 27 luglio il fiabesco "Un paese di pietra e acqua", il nuovo spettacolo teatrale di Storie di Piazza. L'evento, voluto dal Comune di Rosazza, riprende parzialmente uno spettacolo dedicato alle fontane tenutosi nel 2013 nello stesso incantevole scenario e aggiunge numerose scene, distribuite tra le viuzze del Borgo. Scritto dall’abile penna di Renato D’Urtica e diretto da Manuela Tamietti, lo spettacolo promette di affascinare il pubblico con una serie di scene inedite e avvincenti. Il nuovo allestimento si contraddistingue per l’approccio unico di Storie di Piazza, che amalgama sapientemente leggende, fiabe e verità storiche, creando un quadro narrativo che celebra i personaggi e le vicende locali contenuti in alcuni angoli del paese in cui troneggiano le fontane create dal Senatore Federico Rosazza.

Ogni scena offrirà uno spaccato del ricco patrimonio culturale di Rosazza, mettendo in luce le sue tradizioni, i suoi miti e i suoi racconti popolari. "Un paese di pietra e acqua" non è solo uno spettacolo, ma un viaggio emozionale attraverso il tempo e la memoria, un tributo alla bellezza e alla storia di Rosazza. Gli spettatori saranno trasportati in un mondo magico, dove l'acqua delle fontane e del Sarv, la pietra del borgo e del selciato racconteranno storie di un passato che continua a vivere nel presente. Offerta libera, prenotazioni 327 485 8731 partenze diversificate a partire dalle 21 dalla piazza della Chiesa.

Il 28 luglio 2024 alle h.16,30 Storie di piazza torna a Casa Zegna grazie al circuito della Rete Museale Biellese per uno spettacolo dedicato al giardino di Casa Zegna. Storie di un altro mondo, scoperta teatrale del giardino segreto di Ermenegildo Zegna avverrà nello splendido parco della Villa nel pomeriggio del 28 luglio e sarà un percorso assolutamente nuovo di guida teatralizzata scritto dal ricercatore e scrittore Danilo Craveia con Erika Borroz, Noemi Garbo, Davide Ingannamorte, Oriana Minnicino, Sandra Pizzato, Sonia Rondi, Monica Rubin Barazza, Luisa Trompetto. Musiche Elena Straudi e Lavinia Pizzo Questo percorso teatralizzato offrirà un’esperienza inedita e coinvolgente.

I testi guideranno gli spettatori alla scoperta del visibile e dell’invisibile, esplorando la bellezza del luogo e delle opere presenti nel giardino, nel pieno rispetto del delicato equilibrio tra natura e cultura. Il giardino di Casa Zegna, con la sua atmosfera magica e i suoi angoli nascosti, sarà il palcoscenico perfetto per questa rappresentazione. La storia di Ermenegildo Zegna, figura centrale ma mai direttamente rappresentata, sarà evocata e intuita, lasciando spazio all'immaginazione e alla suggestione.

Il 27 e 28 luglio, il pubblico avrà l'opportunità di vivere due esperienze teatrali straordinarie, che li porteranno a esplorare la storia e i luoghi del Biellese attraverso le parole e la visione di due dei suoi più talentuosi autori.