Dopo Roppolo, un altro motociclista è finito in ospedale per la presenza di una striscia di gasolio sulla strada. È successo ieri, intorno alle 20.30, a Mosso, nel comune di Valdilana.

A rimanere ferito un uomo di 46 anni, residente in paese, caduto a terra, sull'asfalto. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Non è in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.