“Sinceri auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questi anni ha dimostrato di essere una guida saggia e attenta alle esigenze dei cittadini e del nostro Paese. Il costante interesse ai temi ambientali e il forte richiamo ad un impegno per uno sviluppo sostenibile rappresentano un esempio per tutti gli italiani che hanno a cuore il bene del nostro Paese”.

Così il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.