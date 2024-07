Valdilana rende onore ad una sua concittadina. Come riportato dai canali social del Comune, durante il consiglio comunale del 18 luglio scorso, era presente la signora Silvana per un momento formale di ringraziamento e stima da parte di tutta la comunità per il lavoro svolto ancora oggi in alpeggio.

Il sindaco Mario Carli ha rimarcato l’impegno e la dedizione nel portare avanti questa tradizione, consegnando alla donna una targa ricordo “per i 50 anni di alpeggio al Camparient”.