Biella, uomo perde il controllo della moto e finisce a terra: incidente sulla strada per Oropa (foto di repertorio)

Un uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso, in codice verde, a seguito di un sinistro autonomo.

È successo nel pomeriggio di oggi, 22 luglio, sulla strada per Oropa, dopo il Favaro di Biella. Stando alle prime ricostruzioni, il centauro avrebbe perso il controllo della sua moto per cause da accertare e sarebbe rovinato sull'asfalto.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.