Tollegno, da giovedì chiude al traffico piazza Alpini d'Italia

A Tollegno ritorna "Tollegno in piazza 2024" e per consentire lo svolgersi della manifestazione sono previste modifiche alla circolazione in piazza Alpini d'Italia e in via limitrofe da giovedì 25 luglio.

In particolare, dalle ore 13:00 del giorno 25 luglio 2024 sino alle ore 18:00 del giorno 28 luglio 2024 è previsto il divieto di transito e divieto di sosta in tutta l'area di Piazza Alpini d'Italia con rimozione forzata; dalle ore 13:00 del 26 luglio 2024 alle ore 3:00 del 27 luglio 2024 e dalle ore 13:00 del 27 luglio 2024 alle ore 3:00 del 28 luglio 2024 divieto di transito nella strada adiacente Piazza Alpini d'Italia di collegamento tra via Vittorio Venete e via Oberdan. Non solo: sono previsti anche la sospensione temporanea della zona disco nell'area antistante le scuole elementari in Via Garibaldi n. 9 dal giorno 25 luglio 2024 al giorno 28 luglio 2024; divieto di sosta sull'area erbata, sui cordoli, sulle aiuole prospicenti Piazza Alpini dal giorno 25 luglio al giorno 28 luglio 2024 dalle ore 0.00 alle ore 24.00.