UIB, ecco la squadra del presidente designato: sei vice tra conferme e nuove deleghe

Il presidente designato, Paolo Barberis Canonico, ha presentato ieri al Consiglio Generale Straordinario la nuova Squadra che lo accompagnerà per il suo mandato, nel quadriennio 2024-2028.

Sono sei i vicepresidenti:

Marco Bortolini (Di.Vè), vice presidente con delega allo Sviluppo delle Filiere Industriali

Francesca Di Dio Busa, (Sistemi Avanzati Elettronici), vice presidente con delega all'Education

Francesco Ferraris (Finissaggio e Tintoria Ferraris), vice presidente con delega all'Attrattività delle Imprese e del Territorio

Elena Maggioni (A2A Ambiente), vice presidente con delega alla Transizione ambientale e Obiettivi ESG

Giancarlo Ormezzano (Ilario Ormezzano SAI), vice presidente con delega alle Relazioni Industriali e Welfare

Franco Thedy (Birra Menabrea) vice presidente con delega ai Servizi alle Imprese e allo Sviluppo Associativo

Si aggiungono i vice presidenti di diritto Christian Ferrari (Ferrari Ezio), presidente Comitato Piccola Industria, a cui è affidata la delega alla Connettività Digitale e Fisica del territorio e Stefano Sanna (Norisk), presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, a cui è affidata anche l'attività di Tesoreria. Completano la squadra Lucia Bianchi Maiocchi (Vitale Barberis Canonico), con delega alla Sostenibilità del Settore Tessile Abbigliamento Moda, e Chiara Bonino (Bonino Carding Machines) a cui è affidata la delega all'Export e Internazionalizzazione.

Il presidente designato, per il momento, ha avocato a sé la delega all’Economia, agli Istituti di Credito e al Centro Studi. Il past president Giovanni Vietti rimane di diritto nella Squadra di Presidenza in qualità di invitato permanente. Come da Statuto, a eleggere formalmente i nuovi vertici dell'associazione sarà l'Assemblea UIB, che si riunirà il prossimo 23 settembre.