Riascoltati per voi: Norah Jones - Feels Like Home (2004)

Ventinovesimo appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”, oggi vi presento il secondo album della talentuosa cantante e pianista Norah Jones, “Feels Like Home”.

Con questo disco, la Jones si riconferma a livello musicale e commerciale, riuscendo ad ottenere ben due Grammy award e vendendo oltre 13 milioni di copie in tutto il mondo!

Dopo lo strepitoso successo del suo album di debutto, "Come Away with Me” di due anni prima, la cantautrice statunitense Norah Jones decise di continuare sulla strada del jazz e del pop, creando così un sound raffinato e al tempo stesso sofisticato. Nel febbraio di ben vent’anni fa, l’etichetta discografica Blue Note Records le pubblicata questo meraviglioso disco.

Le canzoni presenti in “Feels Like Home” sono intime e coinvolgenti, Norah Jones dimostra ancora una volta (anche se non ce n’era bisogno) tutta la sua abilità nel creare contemporaneamente melodie interessanti ed emozionanti, il tutto supportato da una voce dolce e incisiva.

Tra i brani che si distinguono in questo album e che li posso tranquillamente considerare tra i miei preferiti, vi suggerisco: “Sunrise", "Those Sweet Words”, "Carnival Town”, “Be Here To Love Me”, "Humble Me” e “Moon Song” (quest’ultima presente solo nella versione deluxe). Questi brani, secondo il mio modesto parere, mostrano tutta la versatilità e la bravura di Norah Jones nel cantare sia ballate malinconiche sia pezzi più ritmati.

Negli anni ho letto critiche un po’ controverse: c’è che dice che questo disco sia un capolavoro assoluto e c’è chi invece lo stronca dicendo che alla lunga risulta un pochino noioso. Io sono più dell’idea che la verità sia nel mezzo: ossia che “Feels Like Home” è un album che riesce a catturare l'ascoltatore fin dalla prima nota e lo trasporta in un viaggio emotivo fatto di musica e poesia. La statunitense Norah Jones, conferma tutto il suo talento e la sua sensibilità artistica in questo lavoro, regalandoci un album che ti fa davvero sentire come a casa.

Voto: 8,5

Tracce:

1) Sunrise – 3:21

2) What Am I to You? – 3:30

3) Those Sweet Words – 3:23

4) Carnival Town – 3:12

5) In the Morning – 4:07

6) Be Here to Love Me – 3:29

7) Creepin’ In – 3:04

8) Toes – 3:46

9) Humble Me – 4:37

10) Above Ground – 3:44

11) The Long Way Home – 3:13

12) The Prettiest Thing – 3:52

13) Don’t Miss You at All – 3:08

14) Sleepless Nights – 4:15

15) Moon Song – 2:45

16) I Turned Your Picture To The Wall – 3:01

Durata: 56 minuti

Formazione:

Norah Jones (pianoforte, voce); Brian Blade (batteria); Jesse Harris (chitarra) e Rob Burger (tastiere).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Feels Like Home” ma anche di Norah Jones e della sua musica.

Al prossimo riascolto…