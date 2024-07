"Un papavero rosso a Canisei", a Sala l'ultimo appuntamento della rassegna Raccontare e Resistere

Il 24 luglio 2024, mercoledì alle 21, la Casa della Resistenza di Sala Biellese in occasione della rassegna "RACCONTARE È RESISTERE, La Resistenza biellese nei filmati di Pier Giorgio Clerici" presenta l'ultimo degli otto appuntamenti con i docufilm a tema resistenziale di Pier Giorgio Clerici (1949) videomaker che da diversi anni collabora con le sezioni biellesi dell’ANPI, con la Casa della Resistenza e con altre realtà associative del territorio.

La proiezione si terrà presso il Salone della Proloco di Sala Biellese e Bornasco in via Ottavio Rivetti 3 a Sala Biellese.



24.07 UN PAPAVERO ROSSO A CANISEI (35')

Info: 340 9687191 - museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it.

Orario: dalle 21 alle 23

Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 3