Occhieppo Inferiore: Al via i lavori di messa in sicurezza sul torrente Elvo

In consiglio comunale a Occhieppo Inferiore verrà fatta una variazione di bilancio di 1 milione 200 mila euro per l'intervento che interessa l'Elvo, la sua messa in sicurezza.

Solamente una piccola parte del torrente scorre nel comune di Occhieppo Superiore. "Anticiperemo i soldi noi - spiega la sindaca di Occhieppo Inferiore Monica Mosca - quindi la Regione ce li rimborserà. Si tratta di un cantiere molto importante che partirà in ottobre".