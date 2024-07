Biella Nuoto, finale di stagione da protagonisti FOTO

Giunge al termine la stagione agonistica del settore giovanile (Categoria Esordienti) della società bianco-celeste . Un finale da incorniciare per tutte le categorie, partendo dai Campionati Regionali esordienti “B” ed “A” al Palazzo del Nuoto di Torino fino alla finale del circuito “Nuotiamo” che si è disputata a Melzo in Lombardia.

Nei Campionati Regionali ottimi piazzamenti per i piccoli atleti della società biellese; si migliorano Martinotti Ludovica nei 100 dorso, 50 100 rana e 100 stile; Pezzo Cecilia impegnata nei 50 e 100 stile e nei 100 dorso; Piccolo Francesca 200 stile, 50 dorso, 100 dorso e 50 delfino; Buscaglia Pietro 50 rana; ciliegina sulla torta la medaglia d’argento di Versace Samuele nei 50 stile libero, ancora ottimo nei 100 stile dove un crono di tutto rispetto gli consente di entrare in zona punti non lontano dal podio, si migliora sensibilmente anche nei 50 e 100 dorso.

Intanto la più piccola Pezzo Sveva (classe 2017) si era aggiudicata , dopo le fasi eliminatorie, la partecipazione alla finale di Melzo del circuito Nuotiamo dove sale sul secondo gradino del podio aggiudicandosi un meritatissimo “argento”.Ora un po’ di meritate vacanze e un arrivederci a settembre per la ripresa degli allenamenti.