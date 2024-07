Sandigliano: Denaro e sigarette nel bottino di un furto in un bar

Il locale era chiuso per ferie e durante l'assenza dei titolari i ladri si sono introdotti nel bar, dopo aver oscurato la telecamera ed hanno asportato sigarette e denaro in contante per un valore di qualche migliaia di euro. Indagano i Carabinieri.