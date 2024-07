Candelo: Si introducono in un alloggio e asportano monili in oro e denaro

Nella mattina di ieri, ladri si sono introdotti in un alloggio dopo aver divelto la serratura ed hanno rovistato dovunque e spaccato dei mobili sino a quando hanno trovato quello che cercavano. Rubati monili in oro e denaro in contanti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto la denuncia della donna vittima del furto.