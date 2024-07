Biella: Impatto violento tra un'auto e una moto alla rotonda di Città Studi - Foto Bozzonetti per newsbiella.it

E' la Polizia Locale che ha preso in carico il rilievo e le testimonianze del sinistro di poco fa, poco dopo le 12 alla rotonda di Città Studi, tra un'auto e una moto il cui conducente, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118 è stato condotto in ospedale in codice giallo.

La dinamica è ora al vaglio degli Agenti che stabiliranno le responsabilità di entrambi.