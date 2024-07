Brusnengo, 75 mila euro previsti per la mensa scolastica 2024/2025 - Foto archivio newsbiella.it

In vista del prossimo anno scolastico, il Comune di Brusnengo ha stabilito la modalità per la gestione del servizio mensa.

Con delibera dello scorso 3 luglio, la Giunta ha infatti deciso di procedere con la procedura dell’affidamento diretto indirizzata a più imprese del settore in base al criterio del minor prezzo, allo scopo di garantire il servizio per tutte le scuole di Brusnengo per il periodo compreso tra il prossimo 1 settembre ed il 31 agosto 2025.

Il Comune metterà a disposizione gratuitamente al prossimo gestore arredi ed attrezzature, sostenendo i costi per energia elettrica, acqua, riscaldamento, e tassa rifiuti.

La spese prevista per la mensa scolastica 2024/2025 è 74.900 euro (750 euro quella preventivata per oneri di sicurezza)