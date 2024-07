Rally Lana 2024, prima volta per Romanello-Tarabbo: “Non vediamo l'ora di scendete in pista” FOTO

“È la prima volta per entrambi, non vediamo l'ora di scendere in pista e affrontare il Rally Lana 2024”. Parola del navigatore biellese Marco Romanello che, assieme al pilota di 22 anni, Riccardo Tarabbo, affronterà una delle gare più amate dal pubblico dei motori.

Saranno a bordo di una Peugeot 106, sotto le insegne del Novara Corse. “Sarà una grande emozione – spiegano – Non sarebbe stato possibile senza i nostri sponsor. Ringraziamo di cuore Allasa Mirko ponteggi, Savoia srl, MB Cars Biella, Mafalda e Gomma Più”.