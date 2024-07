In data odierna, alle 10 circa, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Varallo Sesia con operatori del Nucleo S.A.F. ( Speleo Alpino Fluviale ) sono intervenuti in Val Sermenza nel comune di Boccioleto per il soccorso di una persona in ambiente impervio.

Arrivata sul posto la squadra ha recuperato la persona in collaborazione con il personale sanitario dell'elisoccorso di Borgosesia. Poi è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri.