Piazza Adua a Biella: scontro tra auto e bicicletta elettrica, uomo in ospedale FOTO

Ennesimo incidente in piazza Adua a Biella, alla rotonda: questa mattina venerdì 19 luglio intorno alle 8,30 un'auto e una bicicletta elettrica si sono scontrate, in prossimità di via Cottolengo.

Ad avere la peggio è stato l'uomo che si trovava in sella alla bici che è stato trasportato in ospedale con codice verde.

La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia Locale che è arrivata sul posto.

Al momento del sinistro si sono verificate lunghe code anche in viale Macallè, ma al momento la viabilità è tornata normale.