Visita speciale all'Ecomuseo di Ronco Biellese con un laboratorio molto particolare. L'evento è in programma dalle 14.30 alle 18.30 di domenica 21 luglio.

Come riportato dagli organizzatori, con l'aiuto di un un supporto rigido sarà realizzata una ciotolina utilizzando l'antica tecnica del colombino, ideale per prendere confidenza con l'argilla. Un modo per dar vita a pezzi personalizzati e un ricordo dell'esperienza vissuta.