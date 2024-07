I «Fratelli» in cornice: 180 anni di storia per il futuro dell’Istituto La Marmora

Di padre in figlio, di nonno in nipote, lungo una storia che copre 180 anni di vita biellese: parla a molte generazioni di Biellesi la mostra “I Fratelli in cornice”, curata dallo storico e archivista Danilo Craveia e che verrà inaugurata allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella alle 18.00 di venerdì 26 luglio.

“Questo allestimento rappresenta una sfida: tentare di contenere in un piccolo spazio una grande storia. Più che di raccontare per esteso, quello che si propone è una sintesi per punti e per spunti. Chi conosce l’Istituto avrà qualche obiezione da fare: manca quello e quell’altro, si doveva mettere almeno…, si è dimenticato… Vero, ma chi conosce l’archivio dell’Istituto ha coscienza della vastità del materiale documentario e fotografico. Impossibile inserire tutto, e nemmeno una frazione discreta di quel tutto. Selezionare è stata l’azione più difficile”, commenta Danilo Craveia.

Una storia così lunga e intrecciata alla vita quotidiana di così tanti biellesi negli anni della formazione inevitabilmente lascia tracce nei documenti ufficiali, ma soprattutto nelle narrazioni familiari, quelle fatte di “io mi ricordo” e “ai miei tempi”, quelle storie insomma capaci di risvegliare ricordi e nostalgie di un tempo che fu e al quale lo Spazio Cultura offre, per il tempo di un’estate, una vetrina per farle conoscere. “La storia dei Fratelli delle scuole cristiane è la storia della nostra città, di ieri e di oggi, è la storia di una comunità educante a cui oggi la Fondazione è felice di offrire uno spazio di narrazione in occasione delle celebrazioni per i 180 anni – commenta il Presidente Michele Colombo – Conosco ed apprezzo personalmente lo stile educativo del mondo dei “Fratelli” per averlo vissuto come convittore a Vercelli e prima ancora mio nonno materno: una scuola di vita e di educazione nella quale si sono da sempre formate le migliori menti e molti amministratori delle nostre comunità”.

“Una mostra per fare “memoria” del passato, ma soprattutto per avere una visione di futuro. La memoria, l’avere memoria, del passato, lo sappiamo tutti, è fondamentale per capire chi si è oggi, ciò che siamo stati e ciò che ci ha fatto diventare, tra molte luci e forse qualche ombra, quello che siamo. Una memoria che in questo caso è “incorniciata”, cioè che vale la pena di ricordare, non per uno sterile vanto, piuttosto per rendere omaggio a coloro che ci hanno preceduto e che spesso avvertiamo come giganti. Quante cose belle sono state fatte bene! Ringraziamo Dio per questo. Sulle spalle di questi giganti ci siamo noi, piccoli, nani, ma con qualche centimetro in più, come diceva in età medievale Bernardo di Chartres, posizione che ci consente di guardare più lontano e scrutare meglio l’orizzonte – commenta Fratel Gabriele Di Giovanni, Visitatore della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane – Nessuno conosce veramente il futuro: anche se facciamo previsioni su tante cose, il futuro, di suo, resta sperato. Per chi crede, come noi, è invece atteso, perché il nostro futuro si fonda su una promessa che non ci facciamo da soli. Ci è stata donata. Non è tanto una promessa sulla durata, quanto una promessa sul significato: quello che stiamo portando avanti, anche nelle condizioni attuali che sono profondamente diverse da quelle di partenza, è per il bene di tutti, dei ragazzi, ma della società intera, quella biellese in primis. È questo significato, promesso ma anche sperimentato nel tempo, che ci fa attuali e in certo senso necessari per il futuro. Con senso di responsabilità è il compito che ci attende”.

La mostra, composta di pannelli, video e fotografie d’epoca, racconta gli aspetti fondamentali della vita della scuola, il suo intrecciarsi con la storia della città e della nazione e i personaggi che ne hanno vissuto le aule.

Presentazione della mostra: venerdì 26 luglio, ore 18.00 Sala Convegni Fondazione CRB (Via Gramsci 14/A – Biella) A seguire inaugurazione mostra presso Spazio Cultura Orari: Lunedì-venerdì 10:30-12:30 | 16:00-17:30 Sabato e domenica 16:00-19:00 Chiusa dal 10 al 25 agosto Ingresso libero