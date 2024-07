Alpini di Lessona in festa, ecco la corsa da 5,5 km tra i vigneti e le borgate

In occasione della prima serata della festa degli Alpini di Lessona, il gruppo in collaborazione con il G.E Lessona, Polisportiva Lessona e Pietro Micca Biella Running, organizzano per venerdì 26 luglio una serata dedicata allo sport con una camminata a passo libero e una corsa podistica non competitiva di 5,5 Km attraverso i nuovi vigneti e le borgate di Lessona.

Ritrovo e iscrizioni presso l’area feste di via per Masserano, alle ore 17,30 per la camminata e alle ore 18,30 per la corsa. Partenza camminata alle ore 18,30, partenza corsa podistica ore 19,30. Costo iscrizione € 5 compreso assicurazione eccetto i ragazzi di età inferiore ad anni 13 i quali pagheranno solo € 2 per l’assicurazione. I gruppo alpini di Lessona offrono a tutti i partecipanti un buono di € 4 da utilizzare come sconto per la cena e non per la pizza da utilizzare solo per questa serata.