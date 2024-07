Correrà con il n° 15 la pilota biellese Patrizia Perosino alla 37° edizione Rally Lana, che tornerà in pista dopo un anno di assenza dalle piste. E come navigatore avrà a suo fianco la figlia Veronica.

L'entusiasmo non manca, come spiega lei stessa nell'intervista di Mauro Benedetti: "Una grande emozione, anche se non nego che come mamma ogni tanto alzo il piede dall'acceleratore, mi viene istintivo, è una grande responsabilità avere al mio fianco la mia Veronica"