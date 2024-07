Ue, Pichetto: "Congratulazioni a Von der Leyen, serve pragmatismo nelle sfide ambientali"

Congratulazioni a Ursula Von der Leyen per la rielezione alla guida della Commissione europea. I prossimi anni, soprattutto sul fronte ambientale, saranno decisivi per il futuro dell'Unione: possiamo affrontarli al meglio solo grazie anche a una stretta cooperazione tra le istituzioni. L’Italia è coerente agli impegni assunti, in linea con il nostro PNIEC e con i risultati del G7 di Venaria Reale, riconfermando tutti gli obiettivi di decarbonizzazione.