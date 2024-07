Donato, dal Comune 6 premi per gli studenti del paese

Il Comune di Donato ha deciso di riconoscere 6 premi agli studenti residenti in paese che hanno concluso il proprio corso di studi tra il 1° agosto 2023 e il 31 luglio 2024.

Due premi (ognuno da 150 euro) per i ragazzi diplomati alla scuola superiore con 100/100 (nel caso la circostanza non si verifichi premi per i voti tra 90/100 e 99/100, con un premio massimo individuale di 120 euro).

Altri due da 250 euro per i laureati con 110/110 (o punteggio equivalente). Nel caso la circostanza non si verifichi, premi per i voti tra 100/110 e 109/110, con premio massimo di € 200 euro.

Gli ultimi due (da 350 euro ciascuno) per chi ha conseguito il diploma di laurea magistrale dopo un percorso a ciclo unico concluso con 110/110 o punteggio equivalente. In caso diverso, premi per i voti tra 100/110 e 109/110, con premio massimo di 280 euro.

Entro e non oltre il 20 novembre 2024, gli interessati devono presentare domanda (modulo disponibile in Comune oppure sul sito www.comune.donato.bi.it ), da presentare all’ufficio comunale protocollo (Via Umberto 4) ; oppure trasmettere via mail a donato@ptb.provincia.biella.it ; oppure inviare via pec a donato@pec.ptbiellese.it .

Non possono partecipare gli studenti che hanno già conseguito un premio della stessa categoria per la quale concorrono.