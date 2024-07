Torino cerca gattare per le oltre 400 colonie feline: ecco come candidarsi

"Diventa anche tu una gattara o gattaro". Il Comune di Torino ha lanciato nelle scorse settimane la campagna "Abbiamo dei mici in comune", con l'obiettivo di sensibilizzare i torinesi a prendersi cura di gatti liberi e colonie feline.

Ad oggi sono 417 le colonie feline censite nel capoluogo piemontese: la stima è di circa 24.000 gatti liberi. La scopo dell'iniziativa promossa dalla Città è aumentare la cultura e il benessere animale, oltre a migliorare la consapevolezza e le corrette modalità di approccio alla presenza di gatti liberi e delle colonie feline sul territorio. Si vuole rendere poi cittadini più consapevoli al fine di valorizzare e rispettare maggiormente il decoro cittadino.

Ultimo ma non ultimo per chi, nuovo o vecchio appassionato di gatti, volesse contribuire alla cura dei mici della Città sarà possibile candidarsi come "gattar*" scrivendo a ufficiotutelaanimali@comune.torino.it

Nelle strade del capoluogo sono dunque stati affissi manifesti e locandine, anche sui mezzi GTT: prevista la distribuzione di 30.000 cartoline, pieghevoli esplicativi, notes, incontri e giornate a tema per i giovani cittadini delle scuole e dei centri estivi. In autunno verranno realizzati degli eventi a tema.

Sempre sul fronte degli amici a 4 zampe, l'assessorato alla Tutela degli Animali ha deciso di organizzare anche il prossimo una serie di incontri nelle Circoscrizioni con i cittadini per una gestione responsabile del proprio cane, forte del successo ottenuto nel 2023.A Torino sono poco meno di 75mila i cani registrati all’anagrafe canina regionale.