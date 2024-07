Bi Roller: Susanna Rocchetti è Oro a Cantù.

A pochi giorni dal rientro dai campionati italiani, Bi Roller è di nuovo in pista e questa volta sul circuito stradale di Cantù per la 7a tappa del circuito CNO fino agli Allievi e tappa condivisa CCI Per Junior e Senior.

Sabato 13 hanno gareggiato le categorie JSM e domenica è stata la volta di tutte le altre categorie.

Seppure a ranghi ridotti per l’assenza degli atleti più piccini e di Annibale Sangiorgi che è partito per l’Australia dove si fermerà per 12 mesi, Bi Roller ha conquistato la 24 posizione in classifica grazie alla prestazione agonistica di soli 4 atleti.

Nel dettaglio, la gara del sabato è iniziata alla grande con un oro di Susanna Rocchetti che a dimostrazione della buona forma che si era già vista durante i Campionati Italiani Pista, si è aggiudicata la prima posizione nella gara lunga 10 mila metri ad eliminazione e grazie anche alla 9’ posizione nella gara 500 metri, la terza posizione in combinata nella classifica generale.

Una buona prestazione anche per Achille Sangiorgi che, seppure non si sentisse molto bene fisicamente, ha conquistato la 13’ posizione nella gara ad eliminazione e una 16’ posizione nella gara dei 500 metri.

La domenica hanno gareggiato i due atleti della categoria Allievi: Michele Rocchetti ha chiuso in 6’ posizione nella gara lunga 10 mila metri ad eliminazione e 11’ posizione nella 500 metri mentre Andrea Mazzola è arrivato 17’ nella gara lunga e 19’ nella gara di 500 metri.

Ma non è ancora il momento delle vacanze; la stagione agonistica non è ancora conclusa e la prossima domenica sarà la volta della gara di CNO a Cassano d’Adda in cui per Bi Roller correranno solo gli atleti della categoria Allievi.

Poi, dal 7 all’11 agosto, una buona rappresentativa dei pattinatori biellesi si sposteranno quindi nelle Marche per partecipare alla Sei Giorni di Santa Maria Nuova, tappa di Coppa Europa e gara molto interessante perché vede la partecipazione di molti atleti internazionali e dove Susanna Rocchetti correrà per il Team Absolute Skate.

Seguirà qualche giorno di vacanze per poi riprendere con le ultime gare di Circuito e con due speciali appuntamenti internazionali per Susanna Rocchetti e Achille Sangiorgi: la Maratona Open dei Mondiali il 21 settembre a Pescara e la Maratona di Berlino, alla sua 50’ edizione il 27 settembre.

In bocca al lupo a tutti gli atleti per il proseguimento della stagione, da parte dello Staff Bi Roller.