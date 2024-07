Estate a Cascina Oremo: una stagione ricca di attività.

La prima estate di Cascina Oremo è una stagione ricca di attività. A iniziare dai centri estivi per bambini e ragazzi dai 13 mesi ai 12 anni, organizzati e coordinati dalla cooperativa Tantintenti e dalle attività dedicate al metodo di studio. Sono 200 i bambini che, almeno per una settimana, parteciperanno al centro estivo: un numero importante, segno di grande fiducia da parte delle famiglie nei confronti della nuova realtà inclusiva di Cascina Oremo.

Le attività del centro estivo proseguiranno per tutta l’estate, per 10 settimane ininterrottamente fino al 6 settembre, più le giornate extra del 9 e 10 settembre per ragazzi da 7 a 12 anni, vista l’apertura delle scuole prevista per l'11 settembre. A gestirle sono una quindicina di operatori di Tantintenti, coadiuvati da 29 giovani del progetto “VolonTIME”.

Parallelamente, già dal 10 giugno, hanno preso il via le attività di Sportivamente, che proseguiranno fino al 9 agosto. 46 i partecipanti, che svolgeranno le attività con il supporto di 15 volontari studenti e 10 operatori.