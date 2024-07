Calcio, un regista di centrocampo alla Biellese: Capellupo si presenta

Alla Biellese arriva il centrocampista Stefano Capellupo, regista della linea mediana con anni di esperienza in categorie prestigiose. Torinese classe 1988, muove i primi passi nelle giovanili del Toro, fino alla Primavera.

La prima esperienza con i professionisti è in Serie C con il glorioso lilla del Legnano. Da lì, due anni a Casale Monferrato e altrettanti alla Spal. In Serie D, Stefano ha giocato a Rovigo (con il Porto Tolle), riconquistando poi la Lega Pro con la maglia del Forlì. Una zona che gli ha portato bene, perché dopo la mezza stagione a Fano, Capellupo ha vinto ancora la D con il Rimini. Dopo la tappa di Vasto, il mediano è tornato in Piemonte: quattro stagioni a Bra e una a Gozzano.

Queste le sue prime parole: “Non ho mai calcato il campo di Biella, perché sono andato via presto dal Piemonte. Ricordo però bene la Biellese che vinse la Serie D, sempre con mister Prina in panchina: era l’anno del mio debutto in prima squadra. Sensazioni? Per me inizia un nuovo progetto, sono entusiasta di iniziarlo, quale che sarà la categoria: Eccellenza o Serie D, sono molto felice di aver scelto Biella. Conoscevo il mister dai tempi in cui allenava l’Entella, ci siamo incrociati molte volte quando giocavo al Casale e alla Spal. Conosco di fama qualche compagno di squadra, come Marra e Artiglia, oltre a Pavan, con cui ho giocato contro quando era a Gozzano. Gli obiettivi? Fare bene, una partita per volta e vediamo dove arriveremo».

A dargli il benvenuto è mister Luca Prina: “Con lui ho avuto il piacere di scontrarmi – dal punto di vista sportivo – per tanti anni. Un giocatore che sempre apprezzato e stimato, lo reputo un leader. Oltre che forte, credo proprio che sarà un elemento funzionale per l’idea calcistica della Biellese 2024/25. In campo è affidabilissimo, talentuoso e tosto, dal punto di vista tecnico è completo. Abbiamo creduto tantissimo in lui, quando si è palesata l’opportunità di prenderlo non ce la siamo lasciata scappare, era la nostra prima scelta. Davanti alla difesa, inciderà tantissimo nel gioco”.