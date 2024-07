Calcio, Modenese torna al Cossato: guiderà la squadra in Promozione

Davide Modenese è il nuovo allenatore del Città di Cossato. Lo annuncia la stessa società: “A decorrere dal 1° luglio 2024, la prima squadra, partecipante al prossimo campionato di Promozione è stata affidata a Davide Modenese. Per il nuovo mister, vero esperto della categoria, si tratta di un ritorno in una piazza, quella di Cossato, in cui il tecnico ha vissuto le sue prime esperienze da allenatore”.