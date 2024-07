Artrosi e infiammazioni, da Parafarmacia Beltrami Magnetoterapia a noleggio

La Parafarmacia Beltrami offre molteplici servizi volti all’attenzione verso il cliente. Tra questi il noleggio della magnetoterapia.

La magnetoterapia è un dispositivo elettromedicale indicato per il trattamento di traumi e patologie del tessuto osseo, degenerazioni articolari e infiammazioni. Attraverso campi elettromagnetici a bassa frequenza tali dispositivi sono in grado di trattare i tessuti profondi, senza dolore e senza calore, andando a rinforzare localmente la microstruttura dell’apparato osteoarticolare nel caso in cui sia danneggiata o debole.

In particolar modo la magnetoterapia risulta indicata per il trattamento di:

artrosi e dolori articolari , dando un effetto anti-infiammatorio e riattivando il metabolismo di ossa e cartilagini;

fratture , con una significativa diminuzione del dolore e dell’insorgenza di esiti negativi, quali ritardi di consolidamento, osteonecrosi o necessità di re-interventi. La terapia può essere utilizzata anche sopra gessi e tutori;

edema osseo , ossia eccessivo accumulo di liquidi nelle strutture dell’osso coinvolto, riducendo dolore e infiammazione nella zona colpita e stimolando la rigenerazione del tessuto.

infiammazioni, sia acute dopo traumi, distorsioni o interventi chirurgici, sia croniche, come tendiniti alla spalla, al ginocchio, sindrome del tunnel carpale, epicondilite ecc., con un netto miglioramento del recupero funzionale limitando l’assunzione di farmaci antinfiammatori.

I dispositivi Globus, disponibili in Parafarmacia in vendita e a noleggio, sono facili da usare come trattamento domiciliare, grazie a programmi preimpostati, frutto della ricerca, specifici per ogni esigenza.

Il costo giornaliero per noleggiare la magnetoterapia è 6,00€, mentre il costo per 30 giorni, minimo indispensabile per poter riscontrare dei benefici dal trattamento, è di 150,00€. Il costo del noleggio verrà scalato in caso di eventuale acquisto successivo.

Per ulteriori informazioni Tel: 3513704144.