“Per motivi di salute, una famiglia di Andorno Micca non potrà più occuparsi dei propri gattini. Chi può li accolga in casa”.

È l'accorato appello di Gattopoli che, in queste ore, è stata contattata da una coppia di anziani, non più in grado di badare ai loro 5 gatti. “In questo momento – spiegano da Gattopoli – è necessario uno stallo per l'accoglienza dei gattini. Per chi ne avesse la possibilità, può contattare il seguente numero: 328.8587460”.