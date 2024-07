Viola Mantoan, una grande prestazione per la fine della stagione

Lo scorso weekend a Cuneo ad aprire il sipario sui Campionati Assoluti di ginnastica artistica è stata la gara del Criterium Nazionale Allieve L3 ed L4, che coinvolge le migliori 20 ginnaste per ognuna delle due categorie.

Prima riserva dopo le finali nazionali, Viola Mantoan ha l’opportunità di riscattarsi e rientrare nell’elenco delle ginnaste ammesse, determinata a mettersi in luce di fronte ad una giuria con esperienza internazionale e al Direttore Tecnico Nazionale GAF, tira fuori le unghie e termina al settimo posto una gara di alto livello tecnico.

Dopo un periodo di stop, si è rimboccata le maniche in allenamento per recuperare la forma e mostrarsi al meglio nella competizione più importante di stagione per la sua categoria. Chiude lasciando grande soddisfazione negli occhi della sua tecnica Marica Giovannini e portando ancora una volta in alto i colori di Pietro Micca.

Società che ormai è diventata un punto di riferimento nel mondo della ginnastica piemontese: Marica, Responsabile Tecnico Societario e Direttore Tecnico GAF per il Piemonte e Valle d’Aosta, lo ha reso un polo dove le ginnaste di tante realtà hanno modo di confrontarsi e migliorarsi. Nel corso della stagione sono stati moltissimi gli allenamenti collegiali e i progetti sostenuti dal Comitato Piemontese della Federazione, che hanno fatto innalzare il livello della ginnastica in regione.

E il lavoro sta indubbiamente andando nella direzione giusta, basti pensare che nella categoria di Viola, il Piemonte è la regione più rappresentata con ben quattro ginnaste nelle prime dieci.