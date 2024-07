Pallanuoto, a Biella le finali nazionali B allievi

Il conto alla rovescia in casa Dynamic In Sport è finito. Sabato 20 e domenica 21 alla piscina Rivetti di Biella il team under 16 biellese si giocherà la qualificazione alla finale Nazionale B categoria allievi.

I padroni di casa, allenati dai tecnici Mirko Remorini, Paolo Musso e Luca Casanova affronteranno Sporting Lodi, sabato alle 15.30, Rari Nantes Roma Vis Nova, domenica alle 10 e Aragno Rivarolesi, domenica alle 16.30.

Per il team Dynamic In Sport saranno in vasca: Vittorio Todaro, Giacomo Todaro, Stefano Raise, Gregorio Fabbro, Fabio Perotto, Ettore Ciaravino, Nicolò Radice, Tommaso Germinetti, Augusto Bolla, Mattia Brunago, Tommaso Rossi, Pietro Canuto, Riccardo Maffioletti, Mattia Armondi, Lorenzo Ragona.