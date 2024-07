Golf, a Cavaglià tre gare in programma.

Protti/Magnani nel Vivigolf

Sabato 13 il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa del circuito Vivigolf con formula Louisiana a coppie (18 buche Stableford). Una settantina i partecipanti allietati da degustazioni e assaggi nell’area ospitalità. Ottimi gli score dei migliori gratificati da ricche confezioni offerte dagli sponsor. Nel lordo si sono imposti con 44 punti Paolo Protti e Giancarlo Magnani. Nel netto successo di Massimo Stesina/Fabrizio Ronchetta con 48 seguiti da Agostino Brondolin/Federico Siviero sempre con 48 e James Delfini/Lorenzo Cantarella con 44. Prima coppia mista Elena Malquati/Simone Lacagnina con 44. A concludere la giornata, dopo la premiazione, un gustoso risotto al parmigiano.

Marè nel Tour Specialità Mediterranee

Domenica al Gc Cavaglià si è giocato il Tour Specialità Mediterranee (18 buche Stableford 3 categorie). Di seguito i premiati accederanno alla finale nazionale che si terrà presso il Golf Club Padova domenica 27 ottobre. 1a categoria: 1° lordo 1° Lordo Massimo Marè Cavaglià 33, 1° Netto Roberto Revel Cavaglià 42, 2° Netto Paolo Maza Cavaglià 41. 2a categoria: 1° Netto Niccolò Cacioppo Fronde 45, 2° Netto Giulio Piacco Cavaglià 39. 3a categoria: 1° Netto Prisca Rolando Cavaglià 48, 2° Netto Stefano Olivieri Cavaglià 41. 1° Ladies Giuseppina Brignoli Cavaglià 40, 1° Seniores Marino Tesser Crema 41.

Giovedì, al Golf Club Cavaglià, si giocherà la quarta tappa del circuito estivo Apericup che quest’anno metterà in palio (oltre ai premi di ogni tappa con buoni pro shop) per il 1° netto e il 1° lordo del classifica finale (validi i miglior 4 score su 6) classifica del circuito un voucher presso il Golf Colombaro sul Lago di Garda valido per un soggiorno di 2 notti in sistemazione appartamento trilocale con 4 green fee inclusi. Dalle ore 20 circa apericena con stuzzichini pasta e dolce. Partenze tra le ore 17/18.

Sabato farà tappa il circuito con finale nazionale (e a seguire Gran Final in Marocco) Tourist Golf & Travel Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie). Dopo la premiazione rinfresco.

Domenica ritorna la Coppa Menabrea gara a coppie (18 buche, Stableford) che si giocherà con l’inedita formula Canada Cup/somma degli score (i partners giocano individualmente senza possibilità di darsi consigli e al termine sommano il proprio punteggio). Premi speciali (driving contest e nearest) e ad estrazione con degustazione birre e rinfresco finale.

Sono aperte le iscrizioni per il consueto interclub al Golf Club Courmayeur. Si giocherà giovedì prossimo 25 luglio nell'ambito della gara Golf Tournament 9 al Cubo. A seguire per chi avrà piacere ci sarà la possibilità di chiudere con una cena tipica nell’ottimo ristorante del club.

Vi anticipiamo che sabato 27 e domenica 28 luglio ospiteremo una Gara Nazionale su 36 buche. Le iscrizioni (è necessario avere il certificato medico agonistico valido) sono aperte sul portale Federgolf (formula medal stroke play con limite di handicap 18,4 maschile e 26,4 femminile).