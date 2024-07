Escursione fotografica all'Alpe di Mera, fra scatti e natura.

Punto di ritrovo: località Campo, Alpe di Mera

Orario: sessione mattutina ore 10.00 | sessione pomeridiana ore 14.30

Una giornata dedicata a tutti quelli che desiderano fotografare la natura utilizzando il proprio smartphone o la macchina fotografica.

Piccoli suggerimenti e paesaggi meravigliosi. Lo strumento in questo caso non conta, vedremo come osservare il paesaggio e impareremo alcuni trucchi per ottenere scatti 𝒘𝒐𝒘 anche con un semplice telefono.

Durante l’escursione vedremo anche come ottenere il meglio dai nostri scatti con alcune app gratuite.

Sarà l’occasione giusta per scattare insieme, confrontarsi e fare una bella gita in montagna.

Organizzatore Pro Loco Alpe di Mera, per info e prenotazioni: proloco@alpedimera.it