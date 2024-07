Regione, incontro a Roma con il ministro Schillaci su liste d'attesa e nuovo Cup

Primo incontro oggi a Roma con il ministro della Salute Schillaci dell’assessore alla Sanità del Piemonte Federico Riboldi.

“Clima ottimo, grande stima da parte del ministro per il lavoro che sta compiendo la sanità piemontese ed entusiasmo per l’idea di associare l’intelligenza artificiale al nuovo Cup in modo contribuire, con un modello virtuoso, a tagliare le liste d’attesa. Priorità dell’incontro le liste d’attesa, l’istituzione dell’IRCCS sulle patologie ambientali e mesotelioma per dare una risposta concreta alle richieste ed al grido di dolore che in particolare sulle malattie amianto-correlate arriva forte da Cavagnolo, Casale Monferrato e Balangero e tutte le aree colpite ed il percorso per il riconoscimento come IRCCS per l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino” ha dichiarato al termine Riboldi.