Attimi in paura ieri pomeriggio, intorno alle 19, in corso Moncalieri, a Torino, quasi all'altezza della Gran Madre, dove un grosso arbusto è caduto in mezzo alla strada e ha travolto un'auto con a bordo due persone.

Non risultano feriti, i due occupanti dell'auto ne sono infatti usciti illesi. Sul posto i vigili del fuoco. Corso Moncalieri è stata chiusa dal ponte della Gran Madre fino a quello di corso Vittorio Emenuele e il traffico è stato deviato.