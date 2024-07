La proprietaria non c'è, i ladri entrano in casa: furto a Candelo (foto di repertorio)

La proprietaria non è in casa, i ladri ne approfittano e rubano diversi oggetti in oro. Il furto si è consumato a Candelo tra la serata di sabato e la giornata di domenica 14 luglio. I malfattori sarebbero entrati da una finestra. Sul caso indagano i Carabinieri.