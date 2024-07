Momenti di preoccupazione a Sordevolo dove un uomo di 81 anni è finito a terra a causa di un malessere, provocato molto probabilmente da un colpo di calore. È successo ieri, 14 luglio. In breve tempo, l'anziano è stato assistito dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri.