C'è tempo fino al prossimo 20 ottobre per recarsi in visita all'Ecomuseo “Storie di carri e carradori”, situato in via Roma, a Zimone.

L'ingresso è gratuito ogni domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. In tal sede, è possibile vedere la storia di uno strumento indispensabile, che univa il lavoro e la casa, la fatica e gli affetti, capace di condurre e saper costruire.