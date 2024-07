Scuola, un anno in crescita per le mobilità ERASMUS+ del “Consorzio delle Alpi”

Il terzo anno di mobilità Erasmus+ per il consorzio delle Alpi degli Istituti Comprensivi di Andorno, Pray, Valdilana, Pettinengo e Valdengo si è concluso con successo.

Durante questo periodo sono state realizzate 27 mobilità del personale docente che hanno arricchito l'esperienza professionale e personale dei partecipanti. La coordinatrice del progetto, Emanuela Boffa Ballaran, ambasciatrice scuola eTwinning ed Erasmus+ dell'I.C. Andorno, ha espresso grande soddisfazione per la qualità dei corsi e delle attività di Job shadowing seguite. Boffa Ballaran ha sottolineato come partecipare a un programma Erasmus rappresenti un'esperienza unica e arricchente, capace di rivitalizzare l'insegnamento, creare una rete internazionale e favorire un costruttivo scambio di metodologie didattiche.

Per condividere queste esperienze, a settembre è stata organizzata una giornata di incontro sull'inclusione, aperta a tutti i docenti, compresi coloro che non hanno partecipato direttamente alle mobilità. In questa occasione sono stati invitati due esperti internazionali, i formatori Hazael Herrero Alonso e Loredana Mandru . Ad ottobre si terrà a Palazzo Ferrero a Biella la giornata dedicata agli "ERASMUSDAYS", durante la quale si rifletterà sulle ricadute positive delle mobilità sugli istituti coinvolti e si condivideranno le esperienze. La novità per il prossimo anno scolastico riguarda l'estensione delle mobilità agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Il consorzio ha deciso di affrontare questa nuova sfida, riconoscendo che anche gli studenti possono beneficiare enormemente di queste opportunità di crescita. Questa decisione è stata resa possibile grazie alla collaborazione e alle sinergie sviluppatesi negli anni tra i dirigenti scolastici e lo staff di coordinamento del progetto.